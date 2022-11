F1 : L'annonce improbable de Wolff sur Hamilton

La rédaction

Cette saison, la suprématie de Max Verstappen a été incontestable, alors que Mercedes n'a jamais pu rivaliser avec Red Bull, bien trop supérieur cette année. Pour la première fois de sa carrière, la légende Lewis Hamilton n'a pas remporté de Grand Prix et a terminé 6e au classement général, derrière son compatriote et coéquipier George Russell. Malgré tout, Toto Wolff reste un grand admirateur du Britannique.

Si le suspense a été total lors de la dernière saison où Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés un duel épique jusqu'au dernier Grand Prix, il n'y a pas eu match cette année. Le Néerlandais a survolé le paddock avec quinze victoires, tandis que Lewis Hamilton s'est contenté de neuf podiums, sans jamais gripper sur la plus haute marche. Une première depuis le début de sa carrière.

Toto Wolff encense Hamilton

Malgré une saison sportive manquée, le Britannique appréciera l'hommage appuyé du directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff. « Pour moi, le connaissant [Hamilton] depuis dix ans d'un point de vue personnel, et d'un point de vue humain, [il a été] exceptionnel. Exceptionnel, mieux que toutes les performances qu'il a pu réaliser au volant de la voiture. Pour moi, son attitude et son état d'esprit cette année ont été exceptionnels », a expliqué Toto Wolff dans des propos relayés par Motorsport.com.

Hamilton au service de l'écurie