F1 - Hamilton : Schumacher interpelle Mercedes

Pierrick Levallet

Chez Mercedes, c'est un coup de tonnerre qui a retenti il y a quelques semaines. Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025. L'écurie allemande va donc devoir trouver quelqu'un pour le remplacer. Et dans cette optique, Mick Schumacher a indiqué qu'il se sentait prêt pour assurer la succession du septuple champion du monde et épauler George Russell.

Lewis Hamilton va vivre sa dernière saison chez Mercedes. Le Britannique a décidé de rejoindre Ferrari en 2025, lorsque son contrat avec l'écurie allemande expirera. Mercedes va donc devoir trouver quelqu’un pour remplacer le septuple champion du monde et accompagner George Russell. Dans cette optique, quelques noms ont déjà été évoqués comme Fernando Alonso.

Mick Schumacher pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes ?

Mais Mick Schumacher pourrait également faire l'affaire et prendre la place de Lewis Hamilton. Pilote de réserve de Mercedes la saison passée, l’Allemand pourrait faire son retour en F1 en 2025. En tout cas, le fils du légendaire Michael Schumacher se sent prêt pour assurer la succession de Lewis Hamilton au sein de l'écurie allemande.

«Je me sens à la hauteur»