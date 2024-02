Hamilton - Ferrari : Il annonce un gros coup !

Benjamin Labrousse

Après un dernier tour de piste chez Mercedes en 2024, Lewis Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025, et ce pour un contrat pluriannuel. Un transfert majeur dans l’histoire du sport automobile, mais également un choix de carrière très pertinent de la part du septuple champion du monde selon Jacques Villeneuve.

Il s’agit possiblement du transfert le plus retentissant de ce siècle en Formule 1. Après six titres de champion du monde chez Mercedes, Lewis Hamilton va donc s’engager chez Ferrari. Pour le Britannique, rejoindre la Scuderia était comme un nouveau cycle à entamer dans sa magnifique carrière.



« Je me souviens encore du sentiment de faire un saut dans l’inconnu lorsque j’ai rejoint Mercedes pour la première fois en 2013. Je sais que certaines personnes ne l’ont pas compris à l’époque, mais j’ai eu raison de franchir le pas, et c’est le sentiment que j’éprouve à nouveau aujourd’hui. Je suis impatient de voir ce que je peux apporter à cette nouvelle opportunité et ce que nous pouvons faire ensemble » , confiait ainsi Hamilton samedi dernier sur ses réseaux sociaux.

🏎️Avec le départ d'Hamilton, Mercedes se retrouve confronter au défi de sa succession. Un choix crucial qui s'annonce aussi très risqué. Je vous décrypte les options possibles pour récupérer le baquet le plus convoité du paddock : 📝🔽@le10sport https://t.co/1KmJuTCdY0 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 5, 2024

« C’est un moment de l’histoire où l’équipe n’a pas gagné depuis très longtemps »

Commentateur pour Canal + et champion du monde en 1997, Jacques Villeneuve estime quant à lui que Lewis Hamilton a fait un très bon choix de carrière. « C’est un moment de l’histoire où l’équipe n’a pas gagné depuis très longtemps. Ça aurait été différent, par exemple, d’arriver directement après Schumacher. Et si Lewis ne gagne pas, il vaut mieux ne pas gagner avec que de ne pas gagner avec Mercedes ! » , a déclaré Villeneuve dans des propos relayés par F1Only .

« Nous allons maintenant voir à quel point il est fort »