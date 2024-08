F1 - Hamilton : Mercedes dénonce des «problèmes»

Pierrick Levallet

Après une longue période de galère, Mercedes est enfin de retour au top. L’écurie allemande a décroché trois victoires lors des quatre dernières courses. Lewis Hamilton s’est notamment imposé à deux reprises, dont en Belgique le 28 juillet dernier. Mercedes a néanmoins décelé des problèmes avec la monoplace du septuple champion du monde.

Mercedes semble avoir trouvé la solution pour obtenir à nouveau de bons résultats en F1. Après de longs mois de galères, l’écurie allemande se bat enfin pour des victoires. Lewis Hamilton a même renoué avec le succès. Vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde s’est ensuite imposé en Belgique après la disqualification de George Russell. Mercedes a malgré tout révélé certains problèmes avec la voiture du pilote de 39 ans sur le circuit de Spa-Francorchamps.

F1 : Mercedes vend la mèche pour le successeur d’Hamilton ? https://t.co/kNyI0yVFN5 pic.twitter.com/wYYhb8sbNv — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

«Il y a eu quelques problèmes d'équilibre»

« Il y avait clairement un problème quelque part malgré la victoire de Lewis. Nous pensons que c'était en grande partie dû à la façon dont nous avions fait réglé la voiture et non aux mises à jour elles-mêmes. [Ces réglages] nous ont donné un peu de rebond dans les virages à grande vitesse. Il y a eu quelques autres problèmes d'équilibre, où [les voitures] manquaient de stabilité en entrée de virage. Quand on veut freiner tard et prendre de la vitesse dans un virage, ça n'aide pas. Sur une piste normale, cela aurait pu nous faire perdre un peu de temps. Sur un grand circuit comme Spa avec des virages assez larges, cela devenait beaucoup » a indiqué l’ingénieur Andrew Shovlin dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Mercedes a un mois pour régler ses soucis

Les pilotes de F1 auront désormais droit à un mois de pause. Ils feront leur retour pour le Grand Prix des Pays-Bas le 25 août prochain. Les écuries auront donc le temps de régler les problèmes de leurs monoplaces. Mercedes pourra ainsi corriger le tir au niveau de l’équilibrage pour permettre à Lewis Hamilton ou à George Russell de décrocher d’autres victoires lors de la deuxième partie de saison.