F1 : Hamilton débarque, Ferrari annonce déjà du lourd !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vient de faire ses premiers pas chez Ferrari. Le septuple champion du monde a débarqué au camp de base de l’écurie italienne, à Maranello ce lundi. Le pilote de 40 ans entend réaliser de grandes choses avec Charles Leclerc. Le PDG de Ferrari estime d’ailleurs que le Britannique peut devenir un atout majeur pour la Scuderia.

Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe en F1. Le pilote de 40 ans évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari lors de la saison à venir. Le septuple champion du monde a d’ailleurs fait ses premiers pas au sein de la Scuderia puisqu’il a débarqué à Maranello ce lundi. Le Britannique entend réaliser de grandes choses au sein de l’écurie italienne, avec comme objectif principal d’aller décrocher cette huitième couronne qu’il ne cesse de chasser. Le PDG de Ferrari estime même que Lewis Hamilton peut devenir un atout majeur pour la Scuderia grâce à son expérience.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ? Un bouleversement qui fait parler ! Sainz vers Williams, qui va en tirer profit ? 🏎️ https://t.co/ltuSEfLtwW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«Un gars qui a gagné sept titres peut transmettre beaucoup de choses»

« Avec lui et Charles, nous allons nous amuser. Un gars qui a gagné sept titres peut transmettre beaucoup de choses. Quand j’en parle à Fred [Vasseur, patron de Ferrari], il souligne sa capacité à donner des conseils techniques, mais pas seulement. Il a un grand désir de changement, il n’a pas peur. À 40 ans, il s’est remis dans le bain. Il a embrassé une culture différente à bien des égards, par rapport à la culture anglo-saxonne » a ainsi lancé Benedetto Vigna dans des propos rapportés par F1 Only.

«Ce sera comme s’il avait toujours été un pilote Ferrari»

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari semble en tout cas être grandement validé dans le monde de la F1. Et ce n’est pas Rob Smedley qui dira le contraire. « Je suis très heureux qu’il aille chez Ferrari. Je pense que c’est une bonne chose. C’est bizarre pour nous tous quand un pilote de cette envergure change d’équipe, après tant de succès dans une autre équipe. On s’en remet vite. Au cours des deux premiers mois de la saison, il sera un pilote Ferrari et ce sera comme s’il avait toujours été un pilote Ferrari » a récemment confié l’ancien ingénieur de la Scuderia.