F1 : Grosse révolution chez Ferrari ? La réponse

Thibault Morlain

Au niveau des résultats, ça a été mieux pour Ferrari cette saison. Néanmoins, la Scuderia a rencontré de grosses difficultés techniques tout au long de l’exercice qui ont lourdement handicapé Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Et si l’heure du changement était alors venue au sein de l’écurie italienne ? Alors qu’un départ de Mattia Binotto a été évoqué, des réponses ont immédiatement été données.

Devant le début de saison de Charles Leclerc, on pouvait penser que Ferrari jouerait le titre de champion du monde. Finalement, la fiabilité et les erreurs de la Scuderia auront eu raison de ces espoirs. D’ailleurs, lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, l’écurie italienne pourrait même perdre sa deuxième place au classement constructeurs, étant menacée par Mercedes. Certains pourraient alors faire les frais de ces résultats. Et depuis un certain temps, les regards se tournent notamment vers Mattia Binotto. Le patron de Ferrari serait en grand danger…

F1 : Alpine, Ocon… Fernando Alonso lâche ses vérités https://t.co/EykIelKj2K pic.twitter.com/zMCFP0p6q8 — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Binotto remercié par Ferrari ?

Et voilà que selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le couperet serait tombé pour Mattia Binotto. Président de Ferrari, John Elkann aurait pris la décision de le démettre de ses fonctions. Le nom de son remplaçant serait même déjà connu puisque c’est Frédéric Vasseur qui pourrait lui succéder chez Ferrari à en croire le média transalpin.



De son côté, L’Equipe précise que rien ne serait finalement acté chez Ferrari. Il n’empêche que Frédéric Vasseur serait bel et bien dans les petits papiers de John Elkann. Mais d’autres pistes seraient également à l’étude pour remplacer Mattia Binotto au sein de la Scuderia et elles mèneraient à Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, Andreas Seidl, Team Principal de McLaren, ainsi qu’Antonello Coletta, responsable du programme GT chez Ferrari.

« Ces rumeurs sont totalement sans fondement »