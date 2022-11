Formule 1

F1 : Fin d'une série noire pour Bottas, il s'enflamme

Publié le 12 novembre 2022 à 04h35

La rédaction

Après de nombreux mois sans avoir ramené de points au classement des pilotes, Valtteri Bottas a enfin réussi à ramener un point lors du Grand Prix du Mexique. Le pilote finlandais s’était donc vu récompenser après avoir enfin retrouvé son rythme. Il espère par ailleurs que cela continuera dans les semaines à venir, mais aussi la saison prochaine.

Depuis le Grand Prix du Canada, Valtteri Bottas n’avait pas remporté le moindre point au classement des pilotes. Il est d’ailleurs revenu dans des propos relayés par MotorSport sur cette période et n’a pas caché sa joie de ramener ce point si précieux pour lui au Mexique.

« C’était bien de revenir dans les points »

Alors que Valtteri Bottas n’avait pas ramené de points depuis le Grand Prix du Canada, le pilote avoue être heureux d’avoir mis fin à cette série noire en remportant un point au Mexique. Il veut en tirer que du positif de ce week-end et souhaite que cela continuera dans les semaines à venir. « C’était bien de revenir dans les points. Cela faisait longtemps que je n’avais pas marqué de points. Donc même un point est mieux que rien. Et ce qui était positif, c’était de voir à quel point nous étions compétitifs, en particulier lors des qualifications. Tout au long du week-end, nous étions forts sur un seul tour, mais en course, nous espérions mieux, et je pense que les pneus se sont comportés différemment de ce que nous attendions. La gomme la plus tendre semblait être meilleure que ce que nous pensions. C’est facile à dire après la course mais oui, je pense que le rythme de course n’était pas tout à fait le même que celui des qualifications, malheureusement. Mais comme je l’ai dit, c’est positif. Nous avons un meilleur rythme qu’il y a quelques temps. »

« Nous essayons de saisir l’occasion »

Alors que Valtteri Bottas commence à retrouver du rythme, le pilote espère que la fin de saison sera très serrée avec Aston Martin. « Nous essayons de saisir l’occasion. Maintenant, avec les récentes améliorations, nous avons certainement trouvé un peu plus de rythme. Nous espérons donc être compétitifs ici et marquer des points parce que ça devient assez serré avec Aston, il n’en reste que deux et vous savez, pour nous, être sixième ou septième dans le championnat des constructeurs, ça fait vraiment une différence. Donc j’espère que ce sera une bonne course. »

