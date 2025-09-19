F1 : Ferrari signe un gros coup, la réaction d'Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi à Bakou, Ferrari a signé un gros coup. En effet, l’écurie italienne a réussi à obtenir les deux meilleurs temps de la deuxième séance d’essais libres en Azerbaïdjan, avec Lewis Hamilton en première position, suivi de près par Charles Leclerc. Après cette belle prestation, le septuple champion du monde a tenu à féliciter son équipe.

Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan pourrait bien sourire à Ferrari. En quête de sa première victoire en 2025, l’écurie italienne a réalisé de très bons débuts sur le circuit urbain de Bakou. Si Charles Leclerc, auteur de quatre pole positions consécutives sur ce tracé est attendu au tournant, c’est bien Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi.

« Nous avons apporté quelques changements avant la deuxième séance » « En EL1, c’était franchement chaotique. À Bakou, il faut une confiance totale dans les freins, et ce n’était pas le cas ce matin. Mais nous avons apporté quelques changements avant la deuxième séance, et cette fois tout a parfaitement fonctionné. J’ai gagné énormément en confiance au freinage, et ça s’est ressenti immédiatement sur la performance », a réagi le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.