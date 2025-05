F1 - Ferrari : Leclerc dit stop à cause de sa santé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le week-end en Italie commence mal pour Charles Leclerc. Attendu pour s’exprimer devant les médias ce jeudi, le pilote Ferrari a dû jeter l’éponge en raison d’un léger malaise. La Scuderia conserve, toutefois, sa confiance quant à sa participation aux essais libres qui débute ce vendredi, sur le circuit d’IImola.

Ferrari n’est pas au top en ce début de saison. Que ce soit Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, ils ne parviennent pas à tirer le meilleur de leur monoplace, aujourd’hui distancée par Red Bull, mais aussi par McLaren. Septième à Miami, bien loin derrière les favoris, le pilote monégasque avait promis de grosses modifications.

Leclerc déçu après Miami

« De mon côté, cette année, nous avons pris des directions assez extrêmes en termes de réglages afin de tirer un peu plus de la voiture. J’ai donc l’impression de changer beaucoup mon style de pilotage afin de m’adapter aux nouvelles exigences de cette voiture. Cependant, cela fait maintenant sept ans que je suis chez Ferrari, et il y a peut-être des choses qui me semblent naturelles maintenant (…) Cette voiture nécessite un réglage différent et une manière différente de conduire » avait confié le pilote Ferrari.

Le pilote jette l'éponge

Alors que se prépare le Grand Prix d’Imola, Charles Leclerc était attendu durant la journée médias organisée ce jeudi pour évoquer son début de saison et les réglages apportés à sa SF-25. Mais dans un communiqué, la Scuderia Ferrari annonce que le pilote monégasque est contraint de faire l’impasse en raison d’un malaise survenu ce mercredi. « Charles ne se sent pas bien et ne viendra pas au circuit aujourd'hui. Il va se reposer pour récupérer, et nous prévoyons qu'il sera de retour dans la voiture demain » a confié l’écurie italienne. Pour l’heure, Leclerc est prévu pour les essais libres de ce vendredi. Mais une attention particulière devrait être portée sur sa santé dans les prochaines heures.