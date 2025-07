F1 - Ferrari : La révolution qui va régaler Lewis Hamilton !

Pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton avait certainement rêvé de mieux. Le Britannique peine à se montrer convaincant au volant de sa monoplace, à tel point que le septuple champion du monde est déjà tourné vers 2026. La Scuderia aurait d’ailleurs lancé une révolution pour régaler le pilote de 40 ans.

Ferrari lance une révolution pour 2026

Dans cette optique, Ferrari a lancé une révolution comme le rapporte F1i. La réglementation de 2026 va métamorphoser le châssis, le groupe motopropulseur et l’aérodynamique. La voiture devra donc être totalement repensée. Chaque département serait d’ores et déjà impliqué sur la conception de la monoplace. L’écurie italienne aurait lancé le projet Ferrari 676, mobilisant environ 1 500 personnes. Ces dernières sont concentrées sur l’adaptation aux nouvelles règles. Dans le même temps, l’équipe repenserait la mécanique interne et la disposition de la voiture. Ferrari voudrait retrouver un équilibre entre performance et fiabilité tout en intégrant les carburants durables, la FIA souhaitant une F1 plus écologique.