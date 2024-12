F1 - Ferrari : Il annonce déjà le successeur de Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'année prochaine, Lewis Hamilton se lancera dans un énorme défi, à savoir celui de remporter un huitième titre mondial, au volant d'une Ferrari. Une association légendaire que tout le monde attend avec impatience. Quoi qu'il en soit, la Scuderia semble déjà avoir une idée de son successeur, à savoir Oliver Bearman qui sera le coéquipier chez Haas la saison prochaine.

Tous les fans de Formule 1 attendent cela depuis quasiment un an. En 2025, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari pour un défi légendaire, à savoir devenir le pilote le plus titré de l'histoire de la F1 au volant de la monoplace la plus mythique. Cependant, alors que le Britannique aura 40 ans le 7 janvier prochain, il ne restera probablement pas plusieurs années chez Ferrari. Cela tombe bien puisque selon Johnny Herbert, la Scuderia tient déjà le successeur du septuple champion du monde à savoir Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy et qui sera au volant d'une Haas la saison prochaine.

«Bearman pourrait être prêt à rejoindre Ferrari d’ici la fin du contrat de Lewis»

« Ce qu’il a fait au Brésil, sur un circuit qu’il ne connaissait pas, était impressionnant. Dès la première séance, il était rapide et a démontré une capacité d’adaptation remarquable. Avec une saison chez Haas pour dominer Esteban Ocon, il pourrait être prêt à rejoindre Ferrari d’ici la fin du contrat de Lewis », assure l'ancien pilote dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.

«Gérer Charles Leclerc le stimulera»

« Lewis est motivé par les défis. Gérer Charles Leclerc le stimulera, et la voiture a déjà montré qu’elle peut être compétitive. Lewis ressent peut-être qu’il n’est plus au centre du projet. Mercedes mise sur George pour mener l’équipe, et cela peut être frustrant pour un pilote de son calibre », ajoute Johnny Herbert.