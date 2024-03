F1 : Ces Grands Prix qui se sont déroulés à des dates étonnantes

Thibault Morlain

Ça y est, le grand moment est arrivé, la saison de Formule 1 reprend ses droits. L’exercice 2024 va débuter avec le Grand Prix de Bahreïn qui va se disputer… ce samedi 2 mars. Habituellement, les fans de F1 ont le droit aux courses le dimanche, mais pour ce premier GP de la saison 2024, c’est bien lors d’un samedi que cela se déroulera et il en sera également de même pour le prochain Grand Prix en Arabie saoudite. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela arrive en Formule 1.

Le programme d’un week-end de Formule 1 est rentré dans les moeurs et les fans connaissent désormais bien le déroulé avec bien évidemment en point d’orgue le Grand Prix qui se déroule le dimanche. Un rendez-vous quelque peu perturbé pour le grand début de la saison 2024 de Formule 1. En effet, alors que les pilotes se trouvent actuellement à Bahreïn, c’est ce samedi 2 mars que le GP se déroulera. De même, la semaine prochaine, en Arabie saoudite, c’est également le samedi que le Grand Prix aura lieu. La raison ? Le Ramadan. La F1 s’est alors adaptée pour respecter les traditions dans ces pays musulmans.

F1 : Ferrari dévoile son plan pour vaincre Red Bull https://t.co/57UuPHwfwl pic.twitter.com/qiZmw7UN8U — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

La Formule 1, c’est aussi le samedi !

La saison de Formule 1 commence donc en 2024 avec un fait plutôt rare et un Grand Prix qui ne se déroule pas un dimanche, mais bien un samedi. Le programme a été bouleversé, ce qui est d’ailleurs déjà arrivé dans l’histoire de la F1. La dernière fois que cela est arrivé remonte d’ailleurs à l’année dernière, en 2023, puisque le Grand Prix de Las Vegas s’était également disputé un samedi. C’était alors le 74ème GP à se dérouler un autre jour qu’un dimanche. Il faut rappeler d’ailleurs qu’au début de la Formule 1, le tout premier Grand Prix de l’histoire, à Silverstone, s’était tenu un samedi.

Des Grands Prix de F1 en pleine semaine !

A une époque, voir des Grands Prix de Formule 1 le samedi était donc monnaie courante. Mais encore plus étonnant, des courses se sont également déroulées un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi. Quand les 500 miles d’Indianapolis étaient au programme du championnat du monde de F1, ça s’est ainsi tenu un mardi en 1950, un mercredi en 1951 et 1956, un jeudi en 1957 et un vendredi 1952 et 1958. En 1965, c’était le Grand Prix d’Afrique du Sud qui s’était disputé un vendredi, fait encore plus rare, c’était alors le jour du Nouvel An.