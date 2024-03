F1 : Verstappen et Leclerc menacés par Alonso ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse

Après une saison 2023 plus que réussie pour sa première chez Aston Martin, l’expérimenté Fernando Alonso n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Auteur d’une séance de qualification réussie pour le premier Grand Prix de l’année, le double champion du monde espagnol a confié ce vendredi vouloir obtenir un nouveau podium à Bahreïn.

Fernando Alonso est toujours là. A 42 ans, le Murcien a donné un nouvel élan à sa carrière en rejoignant Aston Martin l’année dernière. 4ème du championnat du monde en 2023 avec 8 podiums obtenus sur la saison, Nando espère clairement reprendre du service en 2024 en tant que trouble-fête. Si Aston Martin ne s’attendait pas forcément à briller dès le premier Grand Prix de l’année à Bahreïn, Alonso a finalement réalisé une belle séance de qualification ce vendredi, et s’élancera depuis la 6ème position sur la grille ce samedi (16h).

«Je ne m’attendais pas à être aussi compétitif»

« Je me sens bien, je ne m’attendais pas à être aussi compétitif. Les essais hivernaux se sont bien passés, mais nous n’étions pas dans le rythme des leaders » , a lâché un Fernando Alonso positivement surpris de sa prestation du jour. « Nos trois essais libres étaient compétitifs mais nous avons également constaté l’année dernière que nous roulions dans un mode moteur différent de celui des qualifications. Être dans le coup et dans les mêmes dixièmes que Ferrari est complètement inattendu pour nous » .

«Maintenant je ne peux plus le dire, donc c’est une bonne nouvelle»