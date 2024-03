F1 : Battu par Verstappen, Leclerc se lâche

Benjamin Labrousse

Attendu au tournant cette saison après une année décevante en 2023, Charles Leclerc a fait parler sa qualité en qualifications à l’occasion de la première séance de l’année à Bahreïn. Meilleur temps de la Q2, le Monégasque a finalement été devancé par Max Verstappen. Alors qu’il partira deuxième samedi, Leclerc a concédé une certaine déception.

La première séance de qualification de 2024 a rendu son verdict. A l’issue d’une véritable bataille dans laquelle les monoplaces se sont tenues à quelques dixièmes, Max Verstappen a fini par obtenir la première pole position de l’année. Si le Néerlandais a reconnu que la course de samedi (16h) allait être serrée, Charles Leclerc, deuxième, n’a pas caché sa frustration malgré une belle performance.

«Un peu déçu, nous avons fait une bonne qualification»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le pilote Ferrari s’est lâché après ces qualifications à Bahreïn : « Un peu déçu, nous avons fait une bonne qualification. Le week-end a été piégeux, on a essayé des choses en EL1, EL2 et EL3. On a trouvé de bons réglages en qualifs, la Q1 était difficile et on a mis deux trains de pneus tendres neufs, ce qui a compromis la Q3. Mais on a un meilleur rythme que l’an dernier donc il faudra voir demain » .

«Je suis confiant qu’on puisse faire un pas en avant»