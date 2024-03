F1 : Verstappen triomphe, il est choqué ?

Benjamin Labrousse

Ce vendredi avait lieu les premières qualifications de cette saison 2024 de Formule 1 ! Sans grande surprise, c’est bien l’inévitable Max Verstappen qui a obtenu la première pole position de la saison à Bahreïn. Néanmoins, le Néerlandais a semblé pour le moins surpris de ce meilleur temps, jusqu’à qualifier cette pole « d’inattendue ».

Le coup d’envoi est lancé sur le circuit de Sakhir. Les qualifications de ce premier Grand Prix de la saison ont eu lieu ce vendredi après-midi à Bahreïn. Si certaines écuries comme Alpine ont sombré, ce n’est clairement pas le cas de Red Bull. Au terme d’une séance marquée par les courts écarts entre les différentes monoplaces, c’est Max Verstappen qui a obtenu la pole position, et qui s’élancera en première position sur la grille ce samedi (16h), devant Charles Leclerc (Ferrari), et George Russell (Mercedes).

«C’était un peu inattendu d’être en pole»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Max Verstappen a en revanche admis qu’il ne s’attendait pas à gratter la pole position ce vendredi : « C’était amusant, la piste avait beaucoup de grip, mais c’était difficile avec le vent de faire un tour propre. On va de plus en plus vite en Q1 et Q2, mais en Q3 c’était difficile de tout mettre bout à bout. C’était un peu inattendu d’être en pole mais elle nous a bien convenu au fil de la séance » .

«En course, ce sera serré aussi»