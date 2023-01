Contrat record pour Lewis Hamilton, la vérité éclate

La rédaction

Après Cristiano Ronaldo et son contrat record à 200M€ par an, voici de nouvelles spéculations quant à un potentiel contrat record. On quitte la planète football pour se rendre en Formule 1. Les pilotes font partis des sportifs les mieux payés de la planète et ça se confirme avec un contrat XXL qui pourrait signer Lewis Hamilton avec l’écurie Mercedes.

La rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton dépasse le cadre du circuit. Habitués à se battre l’un contre l’autre, notamment en 2021 avec la victoire lors du dernier Grand Prix de Max Verstappen, lui offrant son premier titre de champion du monde, l’aspect financier de leur contrat est également au cœur de leur rivalité.

Un contrat à 70M€ ? C’est non !

En fin de semaine, certains médias évoquaient que Lewis Hamilton réclamerait un contrat de 70M€ par an jusqu’en 2025. Une somme dingue, qui ferait de lui le pilote le mieux payé de la planète. Sauf que Mercedes, par la voix de son porte-parole, a catégoriquement démenti ce montant : « Il s’agit de spéculations sauvages, complètement infondées. Les négociations entre Lewis et Toto [Wolff] n’ont même pas encore commencé ! Ces chiffres sont sortis de nulle part et ne sont que du vent. ».

La moitié de son salaire reversé à une association ?

Mais inversement, certains médias rapportent tout autre chose. Selon eux, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1 aurait demandé à ce que son salaire soit baissé de moitié, pour que l’autre moitié soit directement reversée à son association, sur dix ans. Cette association, appelée Ignite, a pour but de prôner la diversité dans le sport automobile.



Le 10 pilotes les mieux payés en 2022 :



1) Max Verstappen (Red Bull) : 60M$ par an (57,5M€)

2) Lewis Hamilton (Mercedes) : 55M$ par an (52,7M€)

3) Fernando Alonso (Alpine) : 30M$ par an (28,8M€)

4) Sergio Pérez (Red Bull) : 26M$ par an (24,9M€)

5) Charles Leclerc (Ferrari) : 23M$ par an (22M€)

6) Sebastian Vettel (Aston Martin) : 17M$ par an (16,3M€)

6) Daniel Ricciardo (McLaren) : 17M$ par an (16,3M€)

8) Carlos Sainz (Ferrari) : 15M$ par an (14,4M€)

9) Lando Norris (McLaren) : 11M$ par an (10,5M€)

10) George Russell (Mercedes) : 10M$ par an (9,6M€)