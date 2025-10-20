Zinedine Zidane : L’énorme rencontre promise à l’étranger !

Axel Cornic

Toujours sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane multiplie tout de même les projets extra-sportifs. On l’a vu notamment au Festival dello Sport de Trento en Italie et plus récemment, la superstar française était attendue du côté de Genève, en Suisse.

Même s’il a arrêté sa carrière depuis quasiment vingt ans, Zinedine Zidane reste l’une des personnalités les plus suivies dans le football français et mondial. Chacun de ses déplacements crée des véritables mouvements de foule et tout récemment, il était attendu en Suisse.

« Zidane sera présent pour partager des instants uniques avec ses fans » Plus précisément à la Multiverse Swiss Expo, où on avait fait les choses en grand pour annoncer l’arrivée de l'ancien numéro 10 de l’équipe de France. « Zinedine Zidane sera présent pour partager des instants uniques avec ses fans » peut-on lire sur la page officielle de l’évènement, sur Facebook.