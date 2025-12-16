Zidane : L’histoire d’amour inattendue à Marseille !

Joueur de l’OM depuis l’été 2024, Pierre-Emile Højbjerg a toujours voué une immense admiration pour Zinedine Zidane qu’il admirait quand il était enfant. Et dans une interview, le milieu de terrain danois affiche tout son amour pour Zidane.

Højbjerg et son amour pour Zidane

« Il était mon joueur préféré parce qu'il était de Marseille, c'est simple (rires). On finit l’interview comme ça ou pas ? C’est simple. Zizou de Marseille. Quand j'étais petit, comme j'avais ce côté un peu français, mon père est passé en Afrique et il a acheté deux maillots (il coupe). Bon, c’était des maillots faits maison (sourire). Moi, j'avais le maillot de Real Madrid avec le numéro 5 de Zidane. Et quelques semaines après, il y a la finale de la Ligue des Champions. On se met devant la télé, c'était une toute petite TV Sony, tu sais, tu appuies et ça fait « Touk-touk ». Et puis, il y a le bouton pour la chaîne où tu peux appuyer à droite ou à gauche. Tu peux monter le son ou pas. Et il y a Zizou qui met ce but fantastique contre Leverkusen. Et ce joueur est resté avec moi toute ma vie. Ce but-là et ce maillot, c'était une petite connexion. Je dormais avec le maillot, j'allais à l'école avec le maillot. Le maillot, à la fin, il était beaucoup trop petit. Je n'acceptais pas, je le mettais quand même. Et puis, mon frère a eu le maillot de la France avec Zidane et le 10. Et quand mon frère était trop grand pour ça, j'ai pris le 10 (sourire). Après, ça allait, je pouvais accepter que celui du Real soit trop petit. Bon, je le portais quand même, même s’il m’arrivait au nombril (rires) », confie le milieu de terrain de l’OM, qui avait été tout intimidé le jour où il a croisé Zinedine Zidane en Allemagne.