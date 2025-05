Zidane lâche une bombe sur son avenir à Paris !

Alors que Didier Deschamps quittera les Bleus après la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a réagi aux rumeurs sur son avenir. Présent à Paris, l’ancien entraîneur du Real Madrid a confié son envie claire de prendre les rênes de l’équipe de France, tout en appelant au respect du sélectionneur actuel.

Présent à Paris, sur les Champs-Élysées , dans la boutique Adidas, Zinédine Zidane a répondu aux journalistes, étant interrogé sur son envie, ou non, de reprendre les rênes des Bleus. L’ancien entraîneur du Real Madrid a levé le flou autour des spéculations et a fait une révélation qui va ravir les supporters de l’équipe de France .

«Bien sûr que c’est une envie»

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Zinédine Zidane a alors lâché concernant sur son avenir : « J’ai mis ma carrière un peu en standby, mais je me sens entièrement à 100 % entraîneur. Comme je me sens légitime… l’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens. Donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente ».