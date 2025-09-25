Zidane : Il se fait recaler à l’étranger !

Alexis Brunet

Dans quelques jours débutera officiellement la Coupe du monde U20. Bernard Diomède a dévoilé son groupe pour la compétition et Elyaz Zidane y figure notamment. Cela sera donc l’occasion d’observer plus facilement le fils du champion du monde 1998, qui évolue avec l’équipe réserve du Betis Séville. Ce dernier n’est toutefois pas près d’évoluer avec les professionnels selon certains observateurs.

Lundi prochain, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde U20. Les protégés de Bernard Diomède affronteront l’Afrique du Sud et malgré la catégorie d’âge, certains noms sont déjà bien connus. C’est notamment le cas d’Elyaz Zidane, qui n’est autre que le fils de l’ancienne star des Bleus.

Elyaz Zidane est défenseur Contrairement à Zinédine, Elyaz Zidane est plutôt un joueur à vocation défensive. Il évolue régulièrement en défense centrale avec la réserve du Real Betis, comme l’a expliqué le journaliste d’Estadio Deportivo, Alvaro Palomo à Foot Mercato. « C’est un latéral reconverti défenseur central, qui ne s’est pas encore pleinement adapté à ce poste. Mais il a progressé dans de nombreux aspects, et notamment dans sa capacité à encaisser l’impact dans le duel. C’est aussi un bon relanceur, et il est imposant dans les airs. »