Zidane : Il se fait recaler à l’étranger !

Dans quelques jours débutera officiellement la Coupe du monde U20. Bernard Diomède a dévoilé son groupe pour la compétition et Elyaz Zidane y figure notamment. Cela sera donc l’occasion d’observer plus facilement le fils du champion du monde 1998, qui évolue avec l’équipe réserve du Betis Séville. Ce dernier n’est toutefois pas près d’évoluer avec les professionnels selon certains observateurs.
Lundi prochain, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde U20. Les protégés de Bernard Diomède affronteront l’Afrique du Sud et malgré la catégorie d’âge, certains noms sont déjà bien connus. C’est notamment le cas d’Elyaz Zidane, qui n’est autre que le fils de l’ancienne star des Bleus.
Elyaz Zidane est défenseur
Contrairement à Zinédine, Elyaz Zidane est plutôt un joueur à vocation défensive. Il évolue régulièrement en défense centrale avec la réserve du Real Betis, comme l’a expliqué le journaliste d’Estadio Deportivo, Alvaro Palomo à Foot Mercato. « C’est un latéral reconverti défenseur central, qui ne s’est pas encore pleinement adapté à ce poste. Mais il a progressé dans de nombreux aspects, et notamment dans sa capacité à encaisser l’impact dans le duel. C’est aussi un bon relanceur, et il est imposant dans les airs. »
Pas d’avenir en équipe première pour le moment
Elyaz Zidane évolue donc avec la réserve du Real Betis, mais il n’est pas prévu qu’il intègre l’équipe professionnelle pour le moment. Selon Alvaro Palomo, il est loin d’être le premier choix pour Manuel Pellegrini. « La réalité, c’est que Zidane n’a pas encore été protagoniste avec le Betis Deportivo (la réserve du Real Betis, qui évolue en troisième division espagnole). Actuellement, il n’est pas vraiment une option pour l’équipe de Pellegrini : premièrement, parce que la défense est très bien couverte, et ensuite, parce qu’il ne serait pas le choix numéro un s’il fallait prendre un joueur de l’équipe réserve. Il est arrivé au club parce qu’ils avaient confiance en ses qualités athlétiques, mais le retour de Félix Garreta (qui avait failli perdre la vie après un traumatisme crânien subi à cause d’un accident domestique en mai 2024) n’a pas joué en sa faveur. » À seulement 19 ans, Elyaz Zidane a toutefois largement le temps de monter les échelons, même si à cause de son nom de famille les attentes sont énormes.