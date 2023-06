Zidane : «Fils de pu**», il fait son mea culpa

Thibault Morlain

Ces dernières années, ça avait chauffé entre Zinedine Zidane et Jérôme Rothen. En effet, ce dernier avait écrit un livre racontant alors un clash avec l'ancien entraîneur du Real Madrid et les insultes lâchées par ce dernier. Mais voilà que le désormais présentateur sur RMC a tenu à faire son mea culpa à propos de son histoire avec Zidane.

C'est lors d'un match en 2004 entre l'AS Monaco et le Real Madrid que le clash a débuté entre Jérôme Rothen et Zinedine Zidane. Un accrochage raconté par le premier dans son livre qui était sorti en 2008. « Le tacle de Zidane me fauche la cheville et je me retrouve au sol. Je n'ai pas vraiment mal, mais vu qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, je m'écroule comme un mauvais acteur de cinéma. (...). Zinedine s'arrête à côté de moi, se penche et me lance : «Relève-toi, fils de p...» », expliquait alors Rothen.

« Je pense que c’est le moment propice pour laisser ça derrière nous »

Mais voilà que 15 ans plus tard, celui qui officie désormais sur RMC souhaite enterrer la hache de guerre avec Zinedine Zidane. Ainsi, lors de son émission, dans un message adressé à la légende du football français, Jérôme Rothen a confié : « Bonjour Zinedine. J’estime que c’est le moment d’enterrer la hache de guerre. Je ne veux pas spécialement m’excuser de ce que j’ai raconté parce que c’est ma vérité. Mais vingt ans après, je pense que c’est le moment propice pour laisser ça derrière nous. Je suis quelqu’un de bien éduqué. Se dire bonjour, c’est la moindre des choses. On pourrait même échanger. Je pense que tu n’as pas une grande envie d’écouter ce message, mais je compte sur Fred pour te le transmettre ».

