Messi fait une nouvelle annonce fracassante sur son avenir

Jean de Teyssière

Lionel Messi en est au crépuscule de sa carrière. Et pour commencer la fin de celle-ci, il a décidé de quitter l'Europe et le PSG pour atterrir outre-Atlantique, en Floride, pour jouer sous les couleurs de l'Inter Miami. L'heure de la reconversion va vite arriver et une chose est sûre pour le septuple Ballon d'Or : il ne sera pas question de devenir entraîneur.

Lionel Messi semble bien vivre son départ du PSG. Titulaire ce jeudi avec la sélection argentine en match amical face à l'Australie, le champion du monde 2022 en a profité pour marquer un but et ravir le public chinois, venu en nombre pour voir les champions du monde de plus près. Le désormais ex-joueur du PSG profite de cette tournée chinoise pour faire une annonce sur son futur, après avoir pris sa retraite de footballeur.

Jusqu'à quand Messi jouera-t-il ?

Les fans de la Pulga peuvent se consoler en se disant qu'au vu des récentes déclarations de Lionel Messi, il pourrait au moins jouer encore trois ans. D'une part, il a signé un contrat de 3 ans avec le club américain de l'Inter Miami et d'autre part, il a annoncé que la Coupe du monde 2022 était sans doute sa dernière, même s'il veut jouer la Copa América en 2024. L'ancien attaquant du FC Barcelone pourrait donc encore jouer à haut niveau jusqu'en 2024 et il baissera sûrement le pied pendant deux ans...

« J'ai toujours dit que je ne voulais pas être entraîneur »