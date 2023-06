PSG : Mbappé veut claquer la porte, Messi et Neymar sont impliqués

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à son club pour annoncer qu'il ne lèverait pas l'option d'un an pour une prolongation au PSG. Mais comme indiqué par le principal intéressé, il aurait fait connaître ses intentions dès le 15 juillet dernier. Une information confirmée par Jérôme Rothen, qui a dévoilé les raisons de ce choix.

En envoyant une lettre au PSG pour annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'un an, soit jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a provoqué un raz-de-marée d'informations sur la toile. Tout comme l'année dernière, les rumeurs ont été nombreuses. Certains journalistes le voient déjà au Real Madrid la saison prochaine. Un scénario loin d'être impossible puisque le PSG n'envisage pas de le voir partir libre en 2024. De son côté, l’international français se défend auprès de l' AFP et affirme que le club de la capitale a été informé « le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait été précisé oralement au préalable ».

Mbappé avait prévenu le PSG en juillet dernier

Proche du clan Mbappé, Jérôme Rothen a confirmé les dires du joueur. « Il a envoyé la lettre, c’est la réalité. Ça fait sept ans qu’il est au PSG, il a le droit d’avoir une vision extérieure. Il a annoncé qu’il ne prolongerait pas dès le 15 juillet, j’ai eu des discussions avec le clan Mbappé » a lâché l'ancien joueur du PSG. Mais pour quelles raisons ?

Le clan Mbappé s'en prend au PSG