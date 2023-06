PSG : Surprise pour Mbappé, un transfert à 200M€ se précise

Arnaud De Kanel

La saison extrêmement compliquée du PSG n'a certainement pas aidé. Une année après sa prolongation, Kylian Mbappé rebat de nouveau les cartes pour son avenir. Le Real Madrid est dans le coup et se tient prêt à dégainer une offre colossale.

Kylian Mbappé a donc pris la décision de ne pas prolonger jusqu'en 2025. Ainsi, soit il quittera le PSG gratuitement en fin de saison prochaine, soit le club de la capitale s'en séparera cet été. Les dirigeants parisiens optent clairement pour la seconde option d'après les informations de L'Equipe . Et ça tombe bien car le Real Madrid serait décidé à passer à l'action.

Le Real Madrid et le PSG sont surpris par Mbappé

L'annonce de Kylian Mbappé a surpris tout le monde, aussi bien le Real Madrid que le PSG comme le rapporte L'Equipe . Le club madrilène ne s'attendait pas à ce qu'il reprenne les choses en mains pour son avenir tandis que du côté de Paris, l'espoir de le prolonger était encore d'actualité. Le PSG compte donc s'en séparer lors du mercato et le Real Madrid est en mesure de proposer une très grosse offre.

Perez prêt à mettre 200M€