Malaise au PSG, il balance sur Mbappé

Présents en conférence de presse ce mardi, Eduardo Camavinga et Jules Koundé n'ont pas échappé aux interrogations sur le feuilleton Kylian Mbappé, qui est reparti de plus belle ces dernières heures. Selon le défenseur du FC Barcelone, la star parisienne ne semble pas perturbé par les rumeurs entourant son avenir au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé s'est invité en équipe de France. Présents devant les journalistes, Eduardo Camavinga et Jules Koundé n'ont pas échappé aux interrogations sur l'avenir du joueur parisien, qui a refusé d'étirer son bail d'une saison avec le PSG. Certaines sources annoncent que la relation entre Mbappé et son club s'est fortement détériorée.

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule sur son transfert https://t.co/1bijnlQPbl pic.twitter.com/wjhpDUPAMk — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le feuilleton Mbappé fait réagir en équipe de France

Joueur du FC Barcelone, Jules Koundé n'a pas souhaité s'épancher sur le sujet. « Je ne sais pas, rien n'est fait. Cela ne me regarde ou ne me concerne pas. Pour l'instant il est à Paris » a-t-il confié. Eduardo Camavinga s'est montré, lui, nettement plus concerné puisque le Real Madrid pourrait être le prochain club de Mbappé. « Vous savez tous, c'est un grand joueur. Tout le monde voudrait Kylian Mbappé dans son équipe. Il a fait un choix, il faut le respecter » a lâché le milieu de terrain.

« Son humeur ? Il était normal »