Mbappé - Haaland : Messi se lâche sur le Ballon d’or

Lionel Messi est en lice pour remporter son 8ème Ballon d’or, mais se trouve en concurrence avec Kylian Mbappé et surtout Erling Braut Haaland. Invité à s’exprimer sur la récompense individuelle suprême, Messi a mis les choses au clair.

Contrairement à l’édition de 2022 où tout portait à croire que Karim Benzema serait le lauréat, la situation est bien différente pour cette année. En effet, de par son sacre à la Coupe du monde, Lionel Messi pourrait bien devenir pour la 8ème fois de sa carrière le Ballon d’or. D’ailleurs, Messi a été élu meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie The Best.

Messi, Mbappé ou Haaland pour le Ballon d’or

Néanmoins, la seconde partie de saison du PSG et de Lionel Messi pourraient bien redistribuer les cartes. En effet, le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sorti par la petite porte des 1/8èmes de finale en Ligue des champions. Et pour ce qui est de Messi, le champion du monde a été bien moins en réussite que lors de la première partie de saison. Alors qu’en parallèle, Kylian Mbappé a continué de marquer avec le PSG, et surtout Erling Braut Haaland a raflé un triplé historique avec Manchester City, à savoir la Premier League où il a été le meilleur buteur, la FA Cup et la Ligue des champions, où il a également été sacré meilleur buteur.

«J'ai toujours dit que les récompenses individuelles n'étaient pas ce qui me motivait»