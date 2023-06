Furieux, Haaland lâche une punchline en direct !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un an après son transfert à Manchester City, Erling Haaland triomphe déjà avec les Skyblues. Samedi soir, en battant l’Inter Milan, les Cityzens ont remporté la première Ligue des Champions de leur histoire. Critiqué ces dernières semaines pour sa petite disette de buts, le Norvégien a répondu à ses détracteurs.

22 ans seulement et déjà une Ligue des Champions. Même s’il n’a pas été brillant samedi soir, Erling Haaland est devenu champion d’Europe grâce à la victoire de Manchester City en Ligue des Champions face à l’Inter Milan (1-0). Arrivé chez les Skyblues l’été dernier, Erling Haaland a réalisé une saison exceptionnelle avec 52 buts en autant de matchs. Épatant pour un joueur de 22 ans.

«N'oubliez pas que j'ai 22 ans»

Mais avant la finale, le Norvégien traversait une petite période de disette. Incapable de marquer sur les quatre dernières rencontres, Haaland a manqué sa finale. Malgré tout, Manchester City a fait le travail pour l’emporter. Légèrement critiqué ces dernières semaines, l’ancien joueur de Dortmund n’a pas hésité à s’en prendre à ses détracteurs. « N'oubliez pas que j'ai 22 ans. Pensez tous à ce que vous faisiez à 22 ans », a balancé Erling Haaland en direct sur BT Sport dans des propos relayés par RMC Sport .

pic.twitter.com/hk8OecXK6V — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 11, 2023

Erling Haaland en veut plus