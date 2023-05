Cette folle révélation sur le transfert raté d’Erling Haaland

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une saison étincelante avec Manchester City, Erling Haaland jouera la semaine prochaine pour gagner sa première Ligue des Champions. A 22 ans, l’international norvégien affole les compteurs mais il aurait bien pu le faire ailleurs. Le FC Barcelone faisait partie des candidats comme l’a expliqué un ancien dirigeant.

La semaine prochaine, Erling Haaland jouera la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. L’occasion pour lui de remporter le plus gros titre possible à seulement 22 ans. Joueur de Manchester City depuis un an, Haaland affole les compteurs, il a déjà battu le nombre de buts sur une saison de Premier League.

Haaland avait l’embarras du choix

Plutôt que Manchester City, Erling Haaland aurait pu porter un autre maillot cette saison. Ole Gunnar Solskjaer, l’ancien entraîneur de Manchester United, a déjà expliqué qu’il avait voulu le faire signer alors qu’il était encore en Norvège. Le FC Barcelone aurait également pu rafler la mise.

«Il voulait aussi une commission de 20 millions»