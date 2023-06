Nouveau scandale dans le foot français, So Foot balance du très lourd !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après les multiples affaires de la FFF et notamment celles qui concernaient Noël Le Graët, le football français pourrait connaître un nouveau séisme. Ce jeudi, So Foot publie une enquête avec des témoignages accablants. Et trois dirigeants sont ciblés.

Le football français n’en a pas fini avec ses maux. Après les affaires de harcèlement sexuel qui ont touché Noël Le Graët, c’est au tour de plusieurs dirigeants d’être dans le viseur d’une nouvelle enquête. Elle sera publiée par So Foot , ce jeudi 8 juin. Avec notamment le témoignage d’un homme : Nicolas Pottier. Ancien arbitre international, il se livre à cœur ouvert sur son incroyable histoire. Un témoignage poignant de celui qui porte plainte pour harcèlement moral et sexuel dans le cadre de son travail.

Le 8 juin, on lève le voile sur un scandale : un ancien grand espoir de l’arbitrage français a porté plainte pour viol et pour harcèlement moral et sexuel dans le cadre du travail.➡️ Sommaire : https://t.co/yZA46gxzhc📱 Version numérique : https://t.co/f07Yxc3hND pic.twitter.com/q9gjr6CLOE — SO FOOT (@sofoot) June 5, 2023

Trois dirigeants français dans le viseur dont Borghini