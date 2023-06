Cristiano Ronaldo dérape, une fake news est révélée

Jean de Teyssière

Arrivé en décembre 2022 à Al-Nassr, le club saoudien basé dans la capitale, Riyad, Cristiano Ronaldo semblait avoir du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie. Une rumeur faisait même état que le quintuple Ballon d'Or trouvait la vie saoudienne archaïque et éloignée des standards européens. Mais il semblerait que ça soit une fake news puisque Ronaldo l'a démenti lui-même.

Cette rumeur avait été lancée par le média espagnol Mundo Deportivo . Selon le média ibérique, Cristiano Ronaldo envisageait de quitter l'Arabie Saoudite, jugeant que le pays était trop éloigné des standards européens et trop archaïque. En résiliant son contrat, CR7 aurait dû payer très cher en payant ses années de contrat restantes et en étant suspendu 4 mois par la FIFA. Mais la réalité semble bien différente...

Ronaldo se plaît en Arabie Saoudite

Ces rumeurs ont vite été démenties. D'après le média espagnol AS , malgré la perte du titre de Al-Nassr au profit de Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo se plairait en Arabie Saoudite. Lui et sa famille se seraient très bien intégrés à la vie sociale saoudienne et seraient traités avec le plus grand soin du monde. La superstar portugaise joue le rôle d'ambassadeur dans la péninsule arabique au point que les marques de luxe se battent pour que le vainqueur de l'Euro 2016 soit leur égérie. À travers lui, comme à travers Messi, l'Arabie Saoudite veut se donner une image de société moderne.

« Cette ligue sera dans les 5 meilleures ligues du monde »