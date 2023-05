Mbappé : Révolution en équipe de France, c’est validé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a hérité du brassard de capitaine détenu jusqu’alors par Hugo Lloris. À tout juste 24 ans, Mbappé est prêt à guider les Bleus selon son ami Ousmane Dembélé qui n’a pas caché sa satisfaction pour Téléfoot.

En janvier dernier, soit seulement quelques semaines après la désillusion de l’équipe de France en finale de Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris prenait la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Le champion du monde tricolore qui était le capitaine emblématique des Bleus laissait son brassard vacant. Et pendant les deux mois qui ont suivi, la question était de savoir qui allait hériter du statut de capitaine.

Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France, Ousmane Dembélé valide totalement

Antoine Griezmann ou Olivier Giroud auraient pu être les heureux élus, mais c’est finalement le leader de la nouvelle génération des Bleus qui a été sélectionné par Didier Deschamps dans le cadre du dernier rassemblement de l’équipe de France en mars dernier. Proche de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé s’est enflammé pour les nouvelles responsabilités du numéro 10 des Bleus.

«C’est un leader, c’est quelqu’un qui a faim, c’est un très bon capitaine»