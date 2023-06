PSG : Zidane vend la mèche pour sa prochaine équipe

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Zinedine Zidane a finalement refusé le poste proposé par le Qatar. L’ancien entraîneur du Real Madrid, actuellement libre de tout contrat, s’est confié sans détour sur son avenir et semble toujours autant intéressé par l’équipe de France qu’il attend patiemment.

À quoi faut-il s’attendre pour le futur de Zinedine Zidane, qui n’a plus de club depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021 ? Le technicien français était annoncé comme étant la grande priorité du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, l’été dernier ainsi que ces dernières semaines pour la succession de Christophe Galtier, mais il aurait refusé ce point de chute. En effet, Zidane, semble avoir une autre ambition…

« Je fais à l’instinct »

Dans un large entretien accordé à GQ mardi, Zidane a évoqué son avenir et indique qu’il ne fera aucun choix par défaut pour retrouver une équipe : « Je ne prépare pas les choses en général, je fais ce que je ressens. Comme pour ma première étape à Madrid. J’avais fait deux ans et demi ‘a tope’ (à fond) comme on dit en espagnol. On avait gagné beaucoup de choses et j’avais vraiment besoin de souffler. Et puis huit mois plus tard, après un intervalle qui m’avait été bénéfique sur le plan personnel, le président m’a appelé et j’ai replongé de suite. J’aurais pu me dire : ‘J’ai fait ce que j’ai fait. Pourquoi me remettre là-dedans ? Pourquoi prendre ce risque de faire moins bien ?’ Mais je ne calcule pas tout ça, je fais à l’instinct », confie Zidane.

« Quand vous avez connu l’équipe de France… »