Kylian Mbappé a menti, l'annonce choc du PSG

Ça chauffe entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club parisien serait en colère après le joueur ait pris la décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison. Alors que les rumeurs se font nombreuses, le joueur a publié un communiqué pour mettre les choses. Mais cette déclaration n'a pas réussi à calmer le club parisien, qui accuse sa star de mentir.

Depuis lundi soir, de nombreuses informations portant sur l'avenir de Kylian Mbappé déferlent sur la toile. Il faut dire que le joueur a pris une grande décision en refusant de prolonger son contrat d'une saison avec le PSG. Un choix, qui aurait provoqué la colère du club parisien.

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule sur son transfert https://t.co/1bijnlQPbl pic.twitter.com/wjhpDUPAMk — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Au cœur des rumeurs, Mbappé a publié un communiqué

Afin de mettre les choses au clair, Mbappé a publié un communiqué, relayé par l' AFP . Dans celui-ci, il affirme n'avoir « jamais discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG ». Contacté par The New-York Times, le PSG a exprimé sa surprise.

Le PSG dénonce un mensonge

Un porte-parole du PSG a dénoncé les mensonges de Kylian Mbappé. Selon le club, les deux parties auraient bien évoqué une possible prolongation de contrat au PSG ces dernières semaines. Une nouvelle sortie, qui ne devrait pas arranger la relation entre Mbappé et les responsables parisiens.