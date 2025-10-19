«Zéro cou*lle» : Pierre Ménès lance un clash invraisemblable sur les réseaux sociaux !

Réputé pour être sans filtre, Pierre Ménès ne s'est pas fait que des amis dans le monde du football. C'est notamment le cas de Mickaël Landreau qui a plusieurs fois été pris pour cible par l'ancien journaliste de Canal+. Mais alors que Pierre Ménès en a rajouté une couche après la fin du Collectif nantais, l'ancien portier des Canaris a décidé de répondre.
Dans ces vidéos sur YouTube, Pierre Ménès est comme à son habitude, sans filtre. Très critique contre de nombreux acteurs du football, l'ancien journaliste de Canal+ s'en prend notamment assez souvent à Mickaël Landreau, l'une de ses victimes récurrentes. Les deux hommes ont partagé le plateau du Canal Football Club pendant plusieurs années, et l'un comme l'autre n'en gardent pas un bon souvenir. « Je n’ai pas supporté les déclarations lamentables qu’il avait fait sur Loïc Amisse qui était à l’époque l’entraîneur du FC Nantes. J’ai toujours considéré que Landreau était un tordu. Ce n’était pas une joie de faire le CFC avec lui. Surtout que, sans me forcer, j’étais systématiquement en désaccord avec ce qu’il disait », confiait par exemple Pierre Ménès il y a quelques mois.
Pierre Ménès s'en prend encore à Mickaël Landreau...
Alors que Mickaël Landreau a intégré la direction de l’arbitrage en 2024, Pierre Ménès ne manque jamais une opportunité de critiquer son ancien collègue : « Et puis là, il est chargé de la communication des arbitres. Vous l’avez entendu avec les histoires d’arbitrage, de Fonseca, de Longoria ? Le monde du silence. Zéro couille quoi. Il y a bien longtemps que je ne m’inflige plus cette purge. C’était déjà une telle souffrance de l’avoir en face de moi en plateau. » Et l'ancien journaliste de Canal+ s'en ait encore pris à l'ancien gardien de but du FC Nantes après l'arrêt du Collectif nantais qui projetait de racheter le club. « Fin de l’aventure du collectif nantais. Encore un triomphe pour Landreau », écrit Pierre Ménès sur son compte X avant d'estimer qu'il « fallait choisir autre chose que comme leader qu’un mec pas fiable venu la pour sa pub ».
... qui a décidé de répondre
Et cette fois-ci, s'en est trop pour Mickaël Landreau qui a décidé de publier un communiqué pour répondre aux attaques récurrentes de Pierre Ménès. « Ah Monsieur Pierre Ménès ! Je vois que je suis encore le sujet principal de votre vie. Je me suis toujours demandé : "Mais qu'ai-je donc que Monsieur Pierre Ménès n'a pas pour me détester à ce point ?" Je me souviens d'une intervention un "zéro couille" et un "tordu". Quelle belle joute verbale ! Monsieur Pierre Ménès, fidèle à lui-même : prompt à juger, caricaturer, dénigrer... voire diffamer. Vous vous moquez de tout. Vous ne faites qu'insulter », écrit l'ancien gardien du FC Nantes sur X avant de poursuivre.
«L'irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi»
« Vous crachez sur le collectif nantais sans raison, juste pour avoir une occasion de m'insulter. STOP à l'irrespect, Monsieur Pierre Ménès. Vous faites partie de ceux qui détruisent tout pour exister, sans jamais penser aux conséquences. Vous allez même jusqu'à évoquer mon attitude de soi-disant faux-cul sur le plateau de Canal+. Quelle blague venant de vous Monsieur Pierre Ménès ! Mais c'est vous qui aviez un comportement loin de faire l'unanimité. STOP à l'inversion des rôles. Le "tordu" et le "zéro-couille", ce n'est n'est certainement pas moi. Ne pas être d'accord ou ne pas apprécier quelqu'un ne donne pas le droit de l'insulter publiquement. L'irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi », ajoute Mickaël Landreau.