Viré, Cristiano Ronaldo règle ses comptes

Jean de Teyssière

Véritable légende du football, Cristiano Ronaldo s’est véritablement révélé aux yeux du monde lorsqu’il évoluait à Manchester United. Arrivé en 2003 en Angleterre, il avait quitté le club pour le Real Madrid en 2009 avant d’y retourner en 2021. Mais ce retour s’est mal passé, même si le quintuple Ballon d’Or défend son bilan.

Cristiano Ronaldo est âgé de 39 ans et il arrive au bout de sa carrière de footballeur. L’homme aux 901 buts marqués en carrière joue désormais à Al-Nassr et il est fort probable qu’il y prenne sa retraite. En attendant, il fait la rétrospective de sa carrière avec des mots amers pour son ancienne équipe de Manchester United.

Zidane - Cristiano Ronaldo : Mbappé hallucine au Real Madrid https://t.co/uT9rgvz0IW pic.twitter.com/JjeBJ04SZ6 — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

«J’ai fait des choses incroyables lors de ma première saison»

Depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo diffuse de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube. Le meilleur buteur de l’histoire du football a notamment été interrogé par Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United, sur ses quelques mois passés chez les Red Devils entre 2021 et 2022 : « Quand je suis revenu à Manchester, j'étais très heureux. J'étais l'un des meilleurs buteurs. J'ai fait des choses incroyables lors de ma première saison. Et à 37 ans, j'ai été le troisième meilleur buteur de Premier League ! J'ai aussi marqué pendant toute la phase de poules de la Ligue des Champions, j'ai marqué à chaque match (6 buts en 5 rencontres disputées, aucun en huitièmes de finale, ndlr). Même en championnat, j'ai marqué 17 ou 18 buts (18 buts et 3 passes décisives en 30 matchs joués, ndlr). J'ai été incroyable ! »

«Ten Hag ? Il devrait écouter les gens qui connaissent le club»

Cristiano Ronaldo n’a pas oublié l’attitude d’Erik Ten Hag lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe en 2022 et règle ses comptes avec le Néerlandais : « Ten Hag ? Il devrait écouter les gens qui connaissent ce club. Toi, Rio, ou encore Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville… peu importe. »