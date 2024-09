Mercato : Il propose un challenge sur mesure à Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo et Manchester United : Acte III ? C’est du moins le souhait de Louis Saha. L’ancien coéquipier du quintuple Ballon d’or et icône des Red Devils a récemment assuré qu’il verrait parfaitement Ronaldo devenir à l’avenir entraîneur du club mancunien à Old Trafford, une fois le crépuscule de sa carrière de joueur arrivé.

Cristiano Ronaldo, c’est 22 ans de carrière dans le football professionnel à l’instant T. En effet, lancé dans le grand bain par László Bölöni, le jeune Ronaldo a depuis connu Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et enfin Al-Nassr. Au cours de ces longues saisons, celui qui est surnommé CR7 a glané de nombreux trophées et a été entraîné par divers coachs tels que Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane pour ne citer qu’eux.

«Cristiano Ronaldo a la passion et la volonté de revenir un jour à Manchester United»

Louis Saha a partagé le même vestiaire que Cristiano Ronaldo à Manchester United entre 2004 et 2008. Aux yeux de l’international français, le quintuple Ballon d’or se doit de retrouver les Red Devils… une troisième fois après ses deux premiers passages (2003-2009 et 2021-2022). « Cristiano Ronaldo a la passion et la volonté de revenir un jour à Manchester United. Cela pourrait être en tant qu'entraîneur ou même manager ».

«Son deuxième passage ne s'est pas terminé comme tout le monde l'avait espéré»

Invité à développer sa pensée pour pour TVSporten, Louis Saha a affirmé que la dernière expérience mancunienne n’a pas connu le dénouement espéré par une grande partie des fans. « Son deuxième passage ne s'est pas terminé comme tout le monde l'avait espéré, et vous pouvez comprendre pourquoi cela l'a frustré. Il n'a pas vu la même formule et n'a pas vu la passion de ses jeunes joueurs ».

«Il saura trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il sera entraîneur»

Cristiano Ronaldo deviendrait alors entraîneur de Manchester United, dans le monde idéal imaginé par Louis Saha. Le Portugais serait un manager spécial qui se doit cependant de travailler sa communication et réussirait dans ce cas à briller sur le banc de touche du géant de Premier League. « Il sait désormais qu'il devra trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il deviendra entraîneur. Il saura trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il sera entraîneur, qui ne sera peut-être pas aussi dure ou directe que lorsqu'il était au club. Il va chercher comment réussir et utiliser toutes ses connaissances pour y parvenir ».