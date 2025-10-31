Vinicius pète un câble, le Real Madrid balance sur sa sanction !

Alexis Brunet

Mécontent d’être remplacé à la 72ème minute lors du dernier Clasico, Vinicius avait pesté lors de sa sortie en lançant des insultes et en menaçant de quitter le Real Madrid. Par la suite, l’attaquant brésilien a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux. Selon Xabi Alonso, l’incident est donc clos et l’ancien joueur de Flamengo ne sera donc pas sanctionné.

Si pour Kylian Mbappé tout semble aller pour le mieux au Real Madrid, ce n’est pas forcément le cas de Vinicius. Le 26 octobre dernier, face au FC Barcelone, le Brésilien a cédé sa place à Rodrygo à la 72ème minute. Un choix de Xabi Alonso qui n’a pas du tout plu au deuxième du classement du Ballon d’or 2024, qui a alors quitté le terrain en lançant des insultes et en menaçant de quitter le club espagnol.

Vinicius s’est excusé Des agissements qui ont beaucoup fait parler et qui ont donc forcé Vinicius à s’expliquer. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid a présenté ses excuses. « Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à l'ensemble du monde du Real Madrid pour ma réaction au moment de mon remplacement lors du Clasico. Ainsi, après m'être excusé devant le groupe au cours de l'entraînement de ce (mercredi) matin, je veux à nouveau demander pardon à mes coéquipiers, au club, au président. Parfois, la passion me submerge car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à lutter chaque seconde pour le bien du Real, comme je l'ai fait depuis le premier jour ici. »