«Va te faire f**tre» : Nouveau craquage de Pierre Ménès

Dans un climat tendu autour des liens entre Chelsea et le Racing Club de Strasbourg, Pierre Ménès, proche de Marc Keller, n'a pas mâché ses mots en réaction aux critiques des supporters alsaciens. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club s’en est notamment pris à un internaute sur le réseau social X.

Ce jeudi, Marc Keller a pris la parole pour répondre au mécontentement d’une partie des supporters strasbourgeois, protestant contre la multipropriété, et donc BlueCo qui possède Chelsea mais également Strasbourg. « Il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai vu une minorité de personnes de la tribune ouest s'en prendre à l'institution, au projet et à notre capitaine. C'est inacceptable, a dénoncé le président du Racing, rapporté par L’Equipe. Ce sont les attaques envers Emmanuel Emegha qui m'ont le plus peiné car il n'a rien fait de mal. Je ne veux pas qu'on le siffle, il ne le mérite pas. Ce ne sont pas nos valeurs. Ici, c'est presque une famille. Depuis 2012, nous avons une relation différente avec notre tribune ouest (le kop). Chacun était alors dans son rôle. Les supporters supportent. Nous échangions beaucoup, y compris en National. Mais cela a changé depuis deux ans. C'est triste. Et ce qu'il s'est passé dimanche ne respecte plus les règles de notre club et nous ne l'acceptons pas. Nous allons enclencher un certain nombre de mesures à l'encontre des clubs de supporters de la tribune ouest, dès cet après-midi. »

Pierre Ménès prend position sur Strasbourg Proche de Marc Keller, Pierre Ménès suit évidemment la situation de près, lui qui continue de réagir à l’actualité footballistique sur sa chaîne YouTube. Avant la conférence de presse de jeudi, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club avait d’ailleurs vu juste concernant la prise de parole de son ami. « Pas de démission. Il va certainement pas donné aux nuisibles ce qu’ils réclament », écrivait-il sur X. Une formule qui a fait dégoupiller un supporter strasbourgeois.