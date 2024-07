Une star de l’Euro entre dans l’histoire !

Thomas Bourseau

Harry Kane court depuis le début de sa carrière derrière des trophées. Que ce soit en club et en sélection. Ce dimanche soir, l’Anglais est le capitaine des Three Lions pour la deuxième finale de l’Euro consécutive. Ce qui lui permet de s’asseoir à une table de privilégiés auprès d’Iker Casillas et Franz Beckenbauer. Explications.

C’est le grand soir ! En ce dimanche 14 juillet a actuellement lieu la 17ème finale du championnat d’Europe. Pour cet Euro 2024, dans l’Olympiastadion de Berlin, l’Angleterre se mesure à l’Espagne. The Three Lions courent toujours derrière leur premier Euro et derrière leur premier trophée depuis la Coupe du monde 1966. De son côté, La Roja a déjà remporté les éditions de 1964, de 2008 et de 2012 à l’Euro.

Harry Kane capitaine pour une deuxième finale de l’Euro

N’ayant pas eu la réussite escomptée depuis ses débuts avec la sélection anglaise, ayant perdu en finale de l’Euro 2021, en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et en quart de finale du Mondial 2022, Harry Kane dispute sa deuxième finale de compétition internationale avec l’Angleterre ce dimanche soir. Et ce, avec le brassard de capitaine.

Kane avec Casillas et Beckenbauer dans les livres d’histoire de l’Euro

Harry Kane rejoint un cercle très fermé de joueurs à avoir été le capitaine d’une sélection pendant deux finales de l’Euro. Ce fut le cas d’Iker Casillas avec l’Espagne en 2008 et en 2012 ainsi que celui de Franz Beckenbauer avec l’Allemagne en 1972 et 1976. Casillas a remporté les deux finales en question et Beckenbauer une fois, en 1972. Reste à savoir si Kane parviendra à imiter l’Allemand après avoir raté le coche en 2021 contre l’Italie.