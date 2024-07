Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Espagne - Angleterre

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir (21h), l’Espagne et l’Angleterre s’affrontent en finale de l’Euro 2024. La Roja vise un quatrième sacre historique au championnat d’Europe, elle qui a impressionné tout au long du tournoi. Quant aux Three Lions, on souhaite clairement prendre une revanche sur la finale perdue de 2021, et retrouver un titre international derrière qui les Anglais courent après depuis 1966. Présentation.

L’heure de vérité approche. Depuis un mois, l’Allemagne retient son souffle. Cet Euro 2024 aura laissé place à certaines déceptions, mais ce n’est pas le cas de l’Espagne et de l’Angleterre, qui se retrouveront à 21h du côté de Berlin en finale. Clairement, la Roja part favorite sur ce choc, elle qui a remporté l’intégralité de ses rencontres du tournoi sans jamais être véritablement inquiétée.

De l’autre côté, l’Angleterre a su faire preuve de caractère dans les moments cruciaux de cette phase finale de l’Euro. Après avoir subi un véritable traumatisme il y a trois ans en s’inclinant face à l’Italie lors de la dernière édition du championnat d’Europe (qui en plus, s’était déroulée à Londres), la formation de Gareth Southgate ne souhaite plus laisser passer sa chance...

Euro 2024 : Espagne - Angleterre : Soirée historique, tout savoir sur cette grande finale ! https://t.co/qqC4OYenld pic.twitter.com/PPkCE4yKDu — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Les compositions probables

Composition probable de l’Espagne : Simon - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Dani Olmo, Nico Williams - Morata (c)

Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka, Mainoo, Rice, Shaw (ou Trippier) - Foden, Bellingham - Kane (c)

Le joueur à suivre : Lamine Yamal

Le prodige du FC Barcelone a soufflé sa 17eme bougie ce samedi, lui qui quelques jours plus tôt, permettait à l’Espagne de recoller au score face à la France grâce à un but (déjà) d’anthologie. Pour son premier grand tournoi international, Lamine Yamal s’affirme d’ores et déjà comme l’un des meilleurs ailiers d’Europe, et rejoint le club des jeunes joueurs les plus impressionnants des leurs grands débuts comme ont pu l’être Kylian Mbappé, Lionel Messi, ou encore Cristiano Ronaldo. Face à l’Angleterre ce dimanche, le phénomène né en 2007 sera attendu au tournant, et pourrait définitivement rentrer dans l’histoire du football européen avec une belle performance en finale.

Où et quand voir le match ?

Cette finale de l’Euro 2024 opposant l’Espagne à l’Angleterre se déroulera ce dimanche 14 juillet à l’Olympiastadion de Berlin à 21h. Le match sera arbitré par le Français François Letexier, et sera diffusé sur M6 et sur BeIN Sport 1.