Un scandale révélé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Les scandales se font de plus en plus courants au sein même des clubs de football. Ils ne touchent pas seulement les joueurs comme cela a été démontré par Paul Pogba qui a été contrôlé positif à la testostérone ou bien avec Antony et les allégations de violences domestiques envers sa femme. Le Real Madrid serait empêtré dans un scandale. Explications.

Le Real Madrid en pleine tourmente ? Sportivement parlant, le club merengue a fait une entame de championnat parfaite. Au sommet du classement de la Liga avec 12 points sur 12 possibles, le club merengue empile les buts marqués (8) et limite les encaissés (2) grâce entre autres à sa recrue estivale phare qu’est Jude Bellingham (20 ans), qui a inscrit 5 buts en 4 rencontres de championnat.

Une femme mineure abusée et prise en vidéo par le vestiaire de la réserve ?

Mais en coulisses, la situation serait moins rose. D’après les informations d’El Confidencial, il y aurait au moins trois membres de l’équipe réserve du Real Madrid à avoir été arrêtés par la police. La cause ? Les joueurs en question seraient soupçonnés d’avoir fait un enregistrement d’une vidéo aux retombées sexuelles en compagnie d’une femme mineure. En outre, la vidéo en question aurait été transmise à des coéquipiers du Real Madrid.

Des joueurs de l’équipe première également impliqués ?