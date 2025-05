«Un des meilleurs de Ligue 1» est annoncé à l’OM !

Auteur d’une saison pleine avec l’OM, Adrien Rabiot a convaincu les supporters comme ses coéquipiers. Pourtant, le milieu français n’a pas été nommé aux Trophées UNFP. Une absence qui fait polémique à Marseille, où Amine Gouiri et le principal concerné dénoncent une injustice. Rabiot, lui, revendique son statut de taulier de Ligue 1.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot a été accueilli à l’aéroport de Marignane comme une rockstar, entre chants de supporters et fumigènes. Un engouement que le milieu de terrain a justifié tout au long de la saison en devenant un rouage essentiel du système de Roberto De Zerbi . L’ancien joueur du PSG a signé l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière avec 10 buts sous les couleurs olympiennes, au point d’être désigné meilleur joueur du club par les supporters de l’ OM .

«Adrien Rabiot est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1»

Interrogé par L’Équipe, Amine Gouiri n’a pas mâché ses mots concernant l’absence du milieu de terrain de l’OM dans les distinctions de fin de saison :

« Puisqu’on a parlé de De Zerbi et de Greenwood aux trophées UNFP, évoquons Adrien Rabiot. Méritait-il aussi d’y être ? C’est un triple scandale en fait. Comment on ne peut pas le mettre ? La seule explication, c’est qu’au moment des votes, on était un peu moins bien. Mais la meilleure réponse, on l’a donnée sur le terrain. Adrien Rabiot est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il n’a pas besoin de trophée ou d’équipe-type pour le montrer. »