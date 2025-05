L'OM tient son attaquant pour la saison prochaine !

Recruté cet hiver, Amine Gouiri s’est rapidement imposé comme un homme fort de l’OM. Déjà décisif, l’international algérien a été l’un des grands artisans de la qualification du club en Ligue des champions. Dans une interview accordée à L’Équipe, il confirme son intention de rester à Marseille pour la saison prochaine.

« Même pas. Medhi (Benatia, directeur du football) et le coach pensaient que j'allais apporter un plus, que je pouvais être impactant pour la qualification en Ligue des champions, mais ils m'avaient dit aussi qu'ils allaient se montrer patients. »

Gouiri va rester à l’OM

S’il y avait peu de place au doute quant à la présence d’Amine Gouiri à l’OM la saison prochaine, le buteur algérien a fait une déclaration qui vient totalement valider cette tendance :

« L'objectif initial, c'était de me permettre de m'adapter, de me remettre sur les bons rails et d'exploser la saison prochaine. Ç'a été plus rapide. »