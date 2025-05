Un attaquant s'annonce déjà à l'OM !

Auteur d’une deuxième partie de saison éclatante, Amine Gouiri s’impose déjà comme un cadre de l’OM. Fort de ses 10 buts en 14 matchs, l’attaquant algérien affiche de grandes ambitions pour la suite. Dans un entretien à L’Équipe, il se projette déjà sur la prochaine Ligue des champions… et sur un avenir marseillais durable.

L’ OM a terminé la saison sur la deuxième marche du podium et a enfin validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Amine Gouiri n’est clairement pas étranger à ce succès. Arrivé lors du mercato d’hiver, le buteur algérien enchaîne les prestations de haut niveau avec l’ OM et a inscrit 10 buts en 14 matchs sous ses nouvelles couleurs. Son triplé face à Brest , conclu par une bicyclette élue plus beau but de la saison en Ligue 1, en est le point d’orgue.

«L'année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions»

Interrogé par L’Équipe, Amine Gouiri évoque le Stade Vélodrome et l’OM. Dans ses propos, l’attaquant se projette déjà sur le long terme avec son nouveau club :

« Je pense que l'année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ensuite, tout peut arriver. Et chaque année, on doit se rapprocher un peu plus du top niveau. Marseille doit être dans les dix plus gros clubs en Europe. Par exemple, au Vélodrome, personne ne doit nous battre. On peut finir une saison invaincus chez nous tellement les supporters nous poussent. »