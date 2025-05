Mercato : L’OM dégaine, un contrat à la Rabiot attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille est confronté à une situation délicate alors que Valentin Rongier, pilier de l'effectif, va entamer sa dernière année de contrat. Le milieu de terrain aspire à un salaire comparable à celui d'Adrien Rabiot, soit environ 500 000 € par mois, une exigence qui pourrait compliquer les négociations avec le club phocéen.

Joueur le plus ancien de l’effectif de Roberto De Zerbi, Valentin Rongier n’est pas certain de rempiler pour une saison supplémentaire. Et pour cause, le milieu de l’OM s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et sans prolongation, il y a fort à parier que les deux parties se séparent lors du mercato estival. Pour l’heure, un accord semble loin d’être trouvé.

Rongier attendrait un salaire à la Rabiot Selon L’Equipe, une offre aurait déjà été faite à Valentin Ronger, pas convaincu par la proposition de l’OM. Ce que confirme Foot Mercato, précisant que les négociations remontent au mois de février et qu’elles n’ont pas été plus loin depuis. Le milieu de l’OM voudrait obtenir un salaire sensiblement égal à celui d’Adrien Rabiot ou de Pierre-Emile Højbjerg, soit environ 500.000€ par mois. Il tournerait à environ 330.000€ actuellement d’après les récentes estimations de L’Equipe.