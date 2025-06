Tromperie - violences sexuelles : La justice retourne sa veste pour Payet !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l’autre côté de l’Atlantique, Dimitri Payet a vu sa collaboration de deux ans avec Vasco de Gama prendre fin un peu plus tôt que prévu puisque son contrat a été résilié. En parallèle, le joueur passé par l’OM se retrouve dans de beaux draps en raison d’une relation extra-conjugale avec Larissa Ferrari avec une mise en examen du parquet de l’État de Rio de Janeiro.

Dimitri Payet a vécu deux saisons pleines au Brésil. Son aventure à Vasco de Gama a cependant été particulièrement mouvementée par une affaire extrasportive et extraconjugale avec des faits présumés graves. La semaine dernière, le club de Rio de Janeiro officialisait la résiliation de son contrat et ce, d’un commun accord. Une décision qui est intervenue en pleine tempête médiatique pour l’ancien meneur de jeu de l’OM.

Affaire classée sans suite ? Tout a changé En avril dernier, Larissa Ferrari, avocate brésilienne qui a fréquenté Dimitri Payet par le biais d’une relation extraconjugale entre décembre 2024 et mars dernier, portait plainte à son encontre pour cause de violences morales, psychologiques et actes dégradants de la part de Payet à son égard. Que ce soit sexuellement parlant ou dans la vie de tous les jours. Le parquet de l’État de Rio de Janeiro avait cependant classé l’affaire sans suite… mais tout a changé ces dernières heures si l’on se fie aux informations récoltées par Globo Esporte.