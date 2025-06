Karim Benzema : La signature inattendue !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du club saoudien d'Al-Ittihad en juillet 2024, Laurent Blanc a donc eu le plaisir d'y retrouver un certain Karim Benzema. Et l'ancien coach du PSG avoue d'ailleurs que la présence du buteur français dans l'équipe s'est avérée décisif dans son choix de signer en Arabie Saoudite pour se relancer.

« Il est resté intact. Fabuleux. Il a des appuis exceptionnels. Même à son âge, il conserve une forme de vivacité rare. Il est technique, intelligent, il sent les déplacements. Mais ce qui frappe, c’est sa vivacité dans le geste. Elle est toujours là. Je dirais même qu’il s’est bonifié, avec la maturité. Comme tout le monde le sait, il a parfois connu des variations de poids. Il a su réguler cela. C’est un professionnel à 120 ou 130 %. Il a compris que quand on avance en âge, il faut être irréprochable. Et surtout, il a une envie folle de jouer au football. Il veut s’amuser, il veut gagner. Ça n’a pas de prix. Il a vraiment été le moteur de notre équipe cette année », confie Laurent Blanc au sujet de Karim Benzema , avant de faire une révélation sur sa signature en Arabie Saoudite.

« S’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là »

« J’ai toujours aimé ce garçon. Je l’appréciais déjà en sélection, même si on ne se connaissait pas très bien. Mais on avait eu l’occasion d’échanger, et j’avais senti qu’on était sur la même longueur d’onde. Cette saison, on a pu travailler ensemble pendant un an, et on est toujours en phase. C’est un passionné de football. Et soyons honnêtes : s’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là. C’est une petite dédicace que je lui fais. Il a eu des difficultés d’adaptation lors de sa première saison, mais il a eu le mérite de s’impliquer pleinement. Je pense qu’il n’est pas étranger à la venue de notre staff », poursuit l'ancien coach du PSG.