Karim Benzema : Son successeur annoncé au PSG !

Ousmane Dembélé est plus que jamais en lice pour succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d’Or. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, l’ailier tricolore a les faveurs de Laurent Blanc, qui milite pour sa victoire. Le débat fait rage face à Lamine Yamal, autre prétendant sérieux à la distinction individuelle.

C’est le débat qui enflamme les plateaux télé : qui de Lamine Yamal ou d’Ousmane Dembélé sera sacré Ballon d’Or ? L’attaquant du PSG semble partir avec une légère avance, notamment grâce à la victoire du club de la capitale en Ligue des champions et à son titre de meilleur joueur de la compétition. Cependant, Lamine Yamal a des arguments à faire valoir, notamment 18 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues, ainsi qu’une masterclass face à l’équipe de France en Ligue des Nations, qu’il a éliminée grâce à un doublé.

«J’espère qu’Ousmane succédera à Karim»

Laurent Blanc a donné son avis sur le Ballon d’Or et place Ousmane Dembélé en favori. Il souhaite que l’attaquant du PSG succède à Karim Benzema, dernier Français lauréat en 2022 :

« Bien entendu. Il a accompli une super saison, il a tout gagné. Il rassemble tous les critères pour être dans la course. Après, il y a souvent des surprises, où le lauréat n’est pas celui qu’on attend. Moi, sincèrement, cette récompense-là est une distinction individuelle, et ça, ça me gêne un peu. Je ne le connais pas personnellement, mais j’espère qu’Ousmane succédera à Karim (Benzema, dernier Français lauréat en 2022). »