Traumatisé par le PSG, il raconte son cauchemar

Le 31 mai dernier, le PSG a épaté tout le monde en s’imposant en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan sur le score de 5-0. Une victoire nette et sans bavure qui a fait beaucoup de mal aux Milanais. Denzel Dumfries a par exemple avoué qu’il lui arrivait encore de penser à cette défaite et cela ressemble à un cauchemar pour le défenseur néerlandais.

Après des années de tentatives infructueuses et de déceptions, le PSG y est enfin arrivé. Samedi 31 mai dernier, le club de la capitale a enfin réussi à mettre la main sur la première Ligue des champions de son histoire et de quelle manière ! Les coéquipiers de Marquinhos se sont imposés 5-0 contre l’I nter Milan dans une finale à sens unique, que les Parisiens ont dominée de la tête et des épaules.

Dumfries fait des cauchemars du match contre le PSG

Si Désiré Doué est donc à la fête, ce n’est pas le cas des joueurs de l’Inter Milan et plus précisément de Denzel Dumfries. Le Néerlandais a affirmé faire encore des cauchemars de cette rencontre tout en reconnaissant au passage que le PSG était très largement supérieur. « Pour être honnête, ce n'est pas facile. Parfois, on se réveille en sursaut et on se demande ce qui s'est passé. Alors oui, cela reste très difficile à accepter. Ai-je réussi à l'accepter ? Non, absolument pas, je le dis en toute honnêteté. La façon dont les choses se sont déroulées est également très malheureuse. Le PSG nous a été supérieur en tout, sa victoire est méritée. Mais on arrive à ce match en travaillant dur ensemble, nous avions tous les meilleures intentions. Et puis, rien ne se passe. C’est difficile à accepter. »