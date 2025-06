Traumatisé, il prend sa revanche au PSG !

Battus en 2020, Marquinhos et le PSG ont enfin pris leur revanche en écrasant l’Inter Milan 5-0 en finale de Ligue des champions. Très ému, le capitaine parisien a livré un témoignage fort après la rencontre, évoquant le long chemin parcouru et la douleur passée, aujourd’hui effacée par cette victoire historique.

«Je me rappelle encore de ce sentiment»

Le capitaine du PSG raconte ensuite son traumatisme lors de la défaite face au Bayern Munich en 2020 : « J’ai tout donné sur le terrain, j’ai tout donné cette saison pour qu’on puisse accomplir notre objectif, parce que j’ai eu une opportunité en 2020 et on n’a pas réussi. Je me rappelle encore de ce sentiment et je ne voulais pas passer à côté encore une fois. C’est pour ça que, quand on a réussi, ça a été un moment incroyable, un moment de gloire. Je pense que tout le monde mérite de savourer ce titre. Tous les gens qui sont ici ont été vraiment incroyables, on les a entendus pendant tout le match. Les gens au Parc des Princes, dans le monde entier, je vous remercie aussi pour toute cette énergie, c’était incroyable. Et maintenant, on va profiter, parce qu’on le mérite. »